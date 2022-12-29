سياسة
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أردوغان يطلق حزمة دعم لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة
أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة دعم جديدة مخصصة لدعم شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، إضافة إلى دعم الموظفين في هذا المجال من أجل إكمال عمليات التحول الرقمي.
أردوغان يطلق حزمة دعم لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة
أردوغان يطلق حزمة لدعم شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة / صورة: AA
29 ديسمبر 2022

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة دعم جديدة لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في البلاد خلال العام الجديد 2023.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الخميس، خلال فعالية أقيمت بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة لإعلان مشروع توظيف مليون شخص.

وقال أردوغان إن الحكومة ستخصص 4 مليارات ليرة لدعم التكنولوجيا من حزمة نظام الكفالة المدعوم من وزارة المالية والخزانة، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار ليرة (الدولار يعادل نحو 18.7 ليرة).

وأوضح أن هذه الحزمة ستخصص لدعم شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة، في مجالات مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

ولفت إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن تقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن الموظفين كي تتمكن من إكمال عمليات التحول الرقمي.

وأكد أن الحكومة ستدعم هذه الشركات من حيث نفقات تركيب وتأجير البنية التحتية للإنترنت بجانب المعدات وتراخيص البرامج.

وأشار أردوغان إلى أن الدعم يتضمن وضع إجراءات تشريعية لتطوير قطاع مراكز البيانات المحلية وجذب مراكز البيانات الدولية ومشغلي الحوسبة السحابية إلى تركيا.

وكشف عن أن الحكومة ستوفر الدعم لضمان العمل عن بعد 100 في المئة لموظفي المعلوماتية العاملين بمراكز البحث والتطوير ومناطق تطوير التكنولوجيا.

وحسب أردوغان، ستحرص الحكومة التركية على زيادة عدد موظفي المعلوماتية في القطاع العام بشكل ملموس خلال عام 2023.

وأفاد أنه سيجري منح قرض جديد عبر البنوك الحكومية لدعم الاستثمارات في مجال المعلوماتية، مع فترة سماح مدتها 6 أشهر.

كما سيجري تمديد دعم أقساط التأمين لأماكن العمل التي توفر وظائف إضافية في قطاعي التصنيع والمعلوماتية حتى نهاية عام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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