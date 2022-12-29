أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة دعم جديدة لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في البلاد خلال العام الجديد 2023.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الخميس، خلال فعالية أقيمت بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة لإعلان مشروع توظيف مليون شخص.

وقال أردوغان إن الحكومة ستخصص 4 مليارات ليرة لدعم التكنولوجيا من حزمة نظام الكفالة المدعوم من وزارة المالية والخزانة، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار ليرة (الدولار يعادل نحو 18.7 ليرة).

وأوضح أن هذه الحزمة ستخصص لدعم شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة، في مجالات مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

ولفت إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن تقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن الموظفين كي تتمكن من إكمال عمليات التحول الرقمي.

وأكد أن الحكومة ستدعم هذه الشركات من حيث نفقات تركيب وتأجير البنية التحتية للإنترنت بجانب المعدات وتراخيص البرامج.

وأشار أردوغان إلى أن الدعم يتضمن وضع إجراءات تشريعية لتطوير قطاع مراكز البيانات المحلية وجذب مراكز البيانات الدولية ومشغلي الحوسبة السحابية إلى تركيا.

وكشف عن أن الحكومة ستوفر الدعم لضمان العمل عن بعد 100 في المئة لموظفي المعلوماتية العاملين بمراكز البحث والتطوير ومناطق تطوير التكنولوجيا.

وحسب أردوغان، ستحرص الحكومة التركية على زيادة عدد موظفي المعلوماتية في القطاع العام بشكل ملموس خلال عام 2023.

وأفاد أنه سيجري منح قرض جديد عبر البنوك الحكومية لدعم الاستثمارات في مجال المعلوماتية، مع فترة سماح مدتها 6 أشهر.

كما سيجري تمديد دعم أقساط التأمين لأماكن العمل التي توفر وظائف إضافية في قطاعي التصنيع والمعلوماتية حتى نهاية عام 2023.