سياسة
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انتهاكات غير مسبوقة.. أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في 2022
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2022. وقالت: "لم تتوقف الانتهاكات عند حد الساحات وتحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية بل تجاوز إلى تنفيذ المجموعات اليهودية المتطرفة تصرفات استفزازية للمسلمين".
انتهاكات غير مسبوقة.. أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في 2022
انتهاكات غير مسبوقة.. أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في 2022. / صورة: AA
30 ديسمبر 2022

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الخميس، أن أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2022.

جاء ذلك وفق بيان للشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وقال البيان: "كان عام 2022 الأبرز والأعلى من حيث الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، حيث تزايدت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال هذا العام ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين من جهة باب المغاربة للمسجد الأقصى المبارك إلى 48 ألفاً و238 متطرفاً".

وحذّر الخطيب، وفق البيان، من "الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك".

وقال: "لم تتوقف الانتهاكات عند حد عسكرة الساحات وتحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية، بل تجاوزت إلى تنفيذ المجموعات اليهودية المتطرفة تصرفات استفزازية لمشاعر المسلمين".

وأشار الخطيب، إلى أن "التصرفات الاستفزازية شملت صلوات وانبطاحات وأداء لطقوس تلمودية علنية وأناشيد وغناء ورقص داخل الباحات، فضلاً عن رفعهم للإعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في مناسبات وأعياد يهودية خلال هذا العام".

وأردف أن "المقتحمين كانوا غير آبهين بما يمثله هذا المسجد كونه جزءاً من عقيدة ملياري مسلم حول العالم، في ظل تطورات خطيرة وسريعة تقودها حكومات يمينية إسرائيلية متطرفة ستؤدي إلى إشعال فتيل حرب دينية في المنطقة والعالم".

وشدد الخطيب على "إسلامية المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً وبجميع معالمه ومرافقه فوق الأرض وتحتها".

وتابع: "إنه مسجد خالص للمسلمين وحدهم في جميع أنحاء العالم لا يقبل القسمة ولا الشراكة رغم جميع محاولات تغير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد للمسجد الأقصى المبارك".

وتتبع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوزارة الأوقاف الأردنية وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

وقررت إسرائيل أحادياً منذ عام 2003 السماح لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية رغم اعتراضات الأوقاف الإسلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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