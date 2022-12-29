سياسة
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وزير الدفاع التركي: أنقرة لن تتخذ أي إجراء يضر "الإخوة السوريين"
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن أنقرة لن تقدِم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، وذلك في تصريحات له عقب الاجتماع الثلاثي الذي جرى أمس في موسكو، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا والنظام السوري.
وزير الدفاع التركي: أنقرة لن تتخذ أي إجراء يضر "الإخوة السوريين"
أنقرة: تركيا لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري. / صورة: AA
29 ديسمبر 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا.

وأوضح أقار في تصريحات للأناضول، الخميس، أن تركيا لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري.

وتطرق أقار إلى الاجتماع الثلاثي الذي جرى أمس في موسكو، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا والنظام السوري.

وقال في هذا الخصوص: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأضاف: "لقد قمنا بدورنا لضمان السلام والهدوء والاستقرار في منطقتنا والحفاظ عليهما. وسنواصل فعل ذلك من الآن فصاعداً".

وأمس الأربعاء، احتضنت العاصمة الروسية موسكو، اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الاجتماع الثلاثي ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأكدت اتفاق المجتمعين خلال اللقاء "الذي عُقد في أجواء بنّاءة"، على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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