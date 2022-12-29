توفي البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم العالمية والمهاجم العبقري الذي أحدث ثورة في عالم المستديرة، الخميس عن 82 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته.

وكتبت ابنة "الملك" كيلي ناسيمنتو على إنستغرام من مستشفى ألبرت أنشتاين، حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

وجاء في حساب بيليه الرسمي على إنستغرام: "الإلهام والحب شكّلا رحلة الملك بيليه الذي توفي بسلام اليوم".

واختير بيليه، اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية مارادونا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان بيليه (82 عاماً) الذي يعاني من سرطان في القولون اكتُشف في سبتمبر/أيلول 2021، أُدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وتحدث أطباؤه الأربعاء عن "تقدّم" في المرض وعن "قصور في الكليتين والقلب".