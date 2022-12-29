أشاد عالم الكرة المستديرة بالأسطورة البرازيلي بيليه الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاماً الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وكتبت ابنة "الملك" كيلي ناسيمنتو على إنستغرام من مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

وكتب نيمار على "إنستغرام": بيليه "جعل كرة القدم فناً".

وأضاف "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فناً (...)، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل".

وأرفق مهاجم باريس سان جرمان رسالته بصورة "ملك" كرة القدم وهو يرتدي التاج.

وبدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تويتر "ارقد بسلام"، في إشارة إلى رحيل بيليه.

من ناحيته، أشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكداً أن "إرثه لن ينسى أبداً".

وكتب مبابي باللغة الإنكليزية على تويتر معلقاً على صورة بالأبيض والأسود تظهره إلى جانب بيليه "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبداً، ارقد بسلام أيها الملك".

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على إنستغرام، "مصدر إلهام للعديد من الملايين" و"مرجع في الأمس، واليوم وغداً"، معبراً عن "الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً".

وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "العاطفة التي لطالما أبديتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة".