سياسة
2 دقيقة قراءة
"منح الفقراء والسود صوتاً".. عالم كرة القدم يشيد بخصال الراحل بيليه
أشاد العديد من أقطاب كرة القدم بالأسطورة البرازيلي الراحل بيليه الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاماً، الخميس، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، حيث أشادوا بمسيرة الراحل الكروية والإنسانية.
"منح الفقراء والسود صوتاً".. عالم كرة القدم يشيد بخصال الراحل بيليه
"منح صوتاً للفقراء والسود".. عالم كرة القدم يشيد بخصال الراحل بيليه / صورة: AFP
29 ديسمبر 2022

أشاد عالم الكرة المستديرة بالأسطورة البرازيلي بيليه الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاماً الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وكتبت ابنة "الملك" كيلي ناسيمنتو على إنستغرام من مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

وكتب نيمار على "إنستغرام": بيليه "جعل كرة القدم فناً".

وأضاف "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فناً (...)، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل".

وأرفق مهاجم باريس سان جرمان رسالته بصورة "ملك" كرة القدم وهو يرتدي التاج.

وبدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تويتر "ارقد بسلام"، في إشارة إلى رحيل بيليه.

من ناحيته، أشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكداً أن "إرثه لن ينسى أبداً".

وكتب مبابي باللغة الإنكليزية على تويتر معلقاً على صورة بالأبيض والأسود تظهره إلى جانب بيليه "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبداً، ارقد بسلام أيها الملك".

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على إنستغرام، "مصدر إلهام للعديد من الملايين" و"مرجع في الأمس، واليوم وغداً"، معبراً عن "الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً".

وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "العاطفة التي لطالما أبديتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us