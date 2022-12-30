سياسة
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نتنياهو يحدد أول أهداف حكومته وحماس تحذر من تجاوز "الخطوط الحمراء"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن أول هدف لحكومته الجديدة سيكون التصدي لإيران، فيما حذّرت حركة حماس الحكومة الإسرائيلية من تجاوز "الخطوط الحمراء".
نتنياهو يحدد أول أهداف حكومته وحماس تحذر من تجاوز "الخطوط الحمراء"
نتنياهو يحدد أول أهداف حكومته وحماس تحذر من تجاوز "الخطوط الحمراء" / صورة: AFP
30 ديسمبر 2022

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن "التصدي لإيران" سيكون أول أهداف حكومته الجديدة بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الكنيست.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه نتنياهو في بداية الجلسة الوزارية الأولى للحكومة الـ37، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وخلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة ذكر نتنياهو: "لدينا أربعة أهداف رئيسية حددتها اليوم، الأول التصدي لإيران وهذا أمر وجودي وسنحرص على وجودنا وأمننا، والثاني إعادة الأمن والحكم داخل دولة إسرائيل، والثالث معالجة مشكلة تكاليف المعيشة والإسكان، والرابع توسيع دائرة السلام بشكل كبير".

من جهتها، قالت حركة حماس مساء الخميس إن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للحكومة الإسرائيلية بتجاوز "الخطوط الحمراء".

وصرح الناطق باسم الحركة حازم قاسم بأن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح لحكومة الاحتلال الفاشية الجديدة بتجاوز الخطوط الحمراء والتغوّل على شعبنا ومقدساتنا".

وحذر من أن "السياسات المعلنة لحكومة الاحتلال الجديدة تؤكد فاشيّتها تجاه شعبنا ومقدساتنا وضد أسرانا الأبطال، وتوسيعها للاستيطان وتطبيق الضم للضفة الغربية، ما يعني أنها تعبث بصواعق تفجير حقيقية"، وفق تعبيره.

وأضاف: "نحن أمام حكومة صهيونية جديدة هي الأكثر يمينية وتطرفاً، سواء من حيث مكوناتها الحزبية أو شخصياتها الإرهابية، أو برامجها المعلنة".

وأشار إلى أن "هذا الواقع يتطلب الإسراع في بناء جبهة مقاومة بمفهومها الشامل".

وفي وقت سابق الخميس، أدت حكومة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية أمام الكنيست بعدما منحها الثقة بغالبية 63 عضواً مقابل معارضة 54 آخرين (من أصل 120).

وللأحزاب المشكلة للحكومة 64 مقعداً في الكنيست دون أن يتبين سبب تغيب ذلك العضو، كما غاب اثنان من المعارضة لأسباب غير معروفة.

والأربعاء أعلن نتنياهو أن حكومته المرتقبة ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، والاعتراف بمرتفعات الجولان منطقة استراتيجية.

ويؤكد إعلان نتنياهو مخاوف محلية ودولية من ازدياد وتيرة الاستيطان في ظل حكومة يمينية متطرفة هي الأولى من نوعها في إسرائيل، بعد فشل جميع أحزاب اليسار في حجز مقاعد لها في الكنيست خلال انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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