أعلنت السلطات الأمريكية الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء العاصفة التي ضربت قسماً كبيراً من الولايات المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، ما تسبب في رفع رقم قتلاها إلى 61 على الأقل.

وسُجلت الوفيتان في مقاطعة إيري بولاية نيويورك حيث مدينة بوفالو. وقال مسؤول المقاطعة مارك بولونكارز خلال مؤتمر صحافي، إن 39 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم فيها والحصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال إنه ُعثِر على 4 من الضحايا في سيارات و11 في منازل و17 في الخارج.

وتخشى السلطات مع ارتفاع درجات الحرارة، أن يتسبب الذوبان السريع للثلوج في حدوث فيضانات.

وقال بولونكارز: "لحسن الحظ يبدو أن الفيضانات ستكون محدودة.

يُحتمل وقوع فيضانات لكن يبدو أنها لن تكون خطيرة".

وأضاف أنه جرت إعادة التيار الكهربائي في كل أنحاء المقاطعة.

وضربت العاصفة بقوة منطقة بوفالو التي تشهد عادة فصول شتاء قاسية.

ومع ثلوج غزيرة ورياح باردة وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، تسبب سوء الأحوال الجوية في حالة من الفوضى لدرجة أن فرق الإنقاذ وجدت نفسها عالقة، فيما تواجه السلطات المحلية الآن انتقادات تشكك في قدرتها على إدارة للأزمة.

كذلك سيطر الطقس البارد بمستويات متفاوتة على جزء كبير من البلاد حتى ولايتَي تكساس وفلوريدا، غير المعتادتين على مثل هذه الأحوال الجوية.

وتسببت العاصفة أيضاً في اضطرابات كبيرة في المطارات مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.