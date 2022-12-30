سياسة
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بمسيّرات وغواصات.. إيران تجري مناورات عسكرية في الخليج
بدأ الجيش الإيراني، الجمعة، تدريبات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال التليفزيون الرسمي الإيراني إن قوات الكوماندوز والمشاة "تشارك في المناورات إلى جانب طائرات بلا طيار وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وطائرات نقل عسكرية وغواصات".
بمسيّرات وغواصات.. إيران تجري مناورات عسكرية في الخليج
بدأت المناورات التي تحمل اسم (ذو الفقار 1401) فجر الجمعة في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان/ صورة: Reuters / صورة: AP
30 ديسمبر 2022

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أجرت مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج اليوم الجمعة بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات "تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع".

وبدأت المناورات التي تحمل اسم (ذو الفقار 1401) فجر الجمعة في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان.

وتجري طهران، التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في المنطقة، مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30% من إجمالي النفط الخام المنقول بحراً.

ونقلت قناة "برس تي.في" الناطقة بالإنجليزية والتابعة للدولة عن سياري القول إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة "حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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