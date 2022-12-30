سياسة
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نادي سانتوس البرازيلي يعلن موعد جنازة بيليه وتفاصيلها
قال نادي سانتوس البرازيلي إن جثمان اللاعب البرازيلي الراحل بيليه سيوضع في ملعب النادي ليوم كامل حتى يتسنى للجماهير  إلقاء نظرة الوداع عليه. وأوضح النادي أن الجثمان سيُدفن لاحقاً يوم الثلاثاء بعد جولة في شوارع المدينة.
نادي سانتوس البرازيلي يعلن موعد جنازة بيليه وتفاصيلها
سيوضع جثمان بيليه 24 ساعة في ملعب نادي سانتوس لإلقاء نظرة الوداع عليه / صورة: Reuters
30 ديسمبر 2022

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، موعد وتفاصيل جنازة أسطورة كرة القدم العالمية الراحل بيليه.

وتوفي بيليه الخميس عن عمر 82 عاماً، في مستشفى بمدينة ساو باولو، بعد صراع مع مرض السرطان.

ومن المقرر أن تُنظّم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان بيليه، في ملعب نادي سانتوس يوم الاثنين، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت البرازيل، على أن يُدفن الثلاثاء.

وأوضح النادي الذي أمضى بيليه معظم مسيرته المهنية في صفوفه، أنه سيُوضع تابوت النّجم الراحل وسط الملعب، وسيُسمح للجماهير بإلقاء نظرة الوداع عليه، حيث سيستمر ذلك حتى صباح الثلاثاء.

وسيجري استعراض التابوت في شوارع مدينة سانتوس، الواقعة على بُعد نحو 80 كيلومتراً من ساو باولو، والانتقال إلى الحيّ الذي تسكن فيه والدته، التي يزيد عمرها على 100 عام.

وكان الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو أعلن الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن "الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه" إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاماً.

وقال بولسونارو إنّ بيليه "حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح".

من جهته، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلاً على تويتر: "لم يكن هناك رقم 10 مثله".

وتابع دا سيلفا الذي يتسلّم مهامه الرئاسية الأحد: "قلّة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل، لم يلعب فحسب، بل قدّم عرضاً شاملاً"، مؤكداً أنه استمتع بامتياز مشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة.

وأضاف: "شكراً لك بيليه".

واختير بيليه، اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) أفضل رياضي في القرن الماضي من اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية مارادونا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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