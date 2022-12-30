زار قرابة 40 ألف أجنبي ضريح أرطغرل غازي والد عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية، في ولاية بيليجك التركية (غرب) خلال 2022.

ويقع الضريح في منطقة سويوت التي يبلغ عدد سكانها 14 ألف و700 نسمة.

وبموجب بروتوكول بين ولاية بيليجك وقيادة قوات الدرك في مايو/أيار 2017، يتناوب على حراسة الضريح 14 جندياً مرتدين ملابس تقليدية للفرسان الأتراك في عهد أرطغرل.

ويزور الضريح عشرات الآلاف من خارج البلاد سنوياً، وازدادت وتيرة الزيارات في السنوات السابقة نتيجة ارتفاع المشاهدات على مسلسلي "قيامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان" اللذين يتناولان أحداث تلك الفترة.

ويأتي مواطنو باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا ودول آسيا الوسطى وإفريقيا وأذربيجان والكويت والإمارات في مقدمة الزوار الأجانب لضريح أرطغرل غازي، وفق المرشدة في الضريح بلغين أوزكان.

وأضافت أوزكان أن الباكستانيين يشكلون 70 في المئة من عدد الزوار الأجانب للضريح.

ولفتت إلى أن مراسم تبديل مناوبات الحراس يحظى باهتمام الزوار.

وفي حديث للأناضول، قال الباكستاني امتياز أحمد، إنه قادم من بريطانيا لزيارة تركيا وأن زيارته لا تكتمل إلا بزيارة ضريح أرطغرل.

وأكد أحمد أنه يُتابع بشغف كبير المسلسلات التركية التاريخية التي تحكي عن تلك الفترة.

وأعرب عن إعجابه الكبير بحرّاس الضريح بزيهم التركي التقليدي.

وأرطغرل بن كوندوز ألب، زعيم قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.