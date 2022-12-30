سياسة
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أردوغان: نشجّع وندعم بصدق عضوية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تشجع وتدعم بصدق عضوية جمهورية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين .
أردوغان: نشجّع وندعم بصدق عضوية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي
الرئيس أردوغان في أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش في إسطنبول / صورة: AA
30 ديسمبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تدعم عضوية جمهورية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، مع رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش في إسطنبول.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "نشجّع وندعم بكل صدق عضوية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة تحقيق الاستقرار في منطقة جنوب شرق أوروبا التي تعتبر جمهورية الجبل الأسود جزءاً منها.

وأكد أردوغان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجالات والقطاعات كافة.

وأشار إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، نفّذت في الجبل الأسود أكثر من 400 مشروع بقيمة إجمالية تفوق 20 مليون يورو.

وأضاف أن وكالة "تيكا" التركية تقوم بفعاليات عديدة في الجبل الأسود بقطاعات التعليم والصحة والترميم.

ولفت إلى أن معهد يونس إمره الثقافي التركي في الجبل الأسود، قدّم خدمة تعليم اللغة التركية لنحو ألفي طالب هناك.

وصرّح أردوغان أن العلاقات بين تركيا والجبل الأسود اللتين يربطهما تاريخ وثقافة وعلاقات إنسانية وقرابة قوية "في أعلى مستوياتها".

وذكر أنه بحث مع نظيره ديوكانوفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة جوانبها، والخطوات الواجب اتخاذها مستقبلاً لتعزيز تلك العلاقات.

وتابع: "حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 11 شهراً من العام الجاري ارتفع بنسبة 49 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي".

ولفت إلى أن قيمة استثمارات الشركات التركية في الجبل الأسود بلغت 67 مليون دولار، وأن عدد الشركات التركية العاملة هناك بلغ 3 آلاف و800 شركة.

وأشار إلى أن الشركات التركية في الجبل الأسود تستثمر في قطاعات مختلفة أهمها البنية التحتية والإنشاءات والسياحة والخدمات.

وأوضح أردوغان أنه تناول مع ديوكانوفيتش عدداً من الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في منطقة البلقان.

وأردف: "نولي أهمية كبيرة لاستقرار منطقة جنوب شرق أوروبا ونهضتها الاقتصادية، والجبل الأسود تُعدّ جزءاً من أوروبا والبلقان وتساهم بشكل كبير في إحلال الاستقرار في تلك المناطق".

وأعرب ديوكانوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي ذاته عن سعادته بلقاء الرئيس أردوغان، وأكد بدوره ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن في هذا السياق أن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تستثمر اليوم في جمهورية الجبل الأسود.

وأعرب عن امتنانه للدولة التركية لتقديمها منحاً دراسية لطلاب الجبل الأسود، وعن سعادته بالدور التركي في الوساطة بين أوكرانيا وروسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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