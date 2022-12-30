تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة الجيش، الجمعة، الوحدات العسكرية في جزيرة غوكتشه أدا ببحر إيجة غربي البلاد.

ورافق رئيس هيئة الأركان الفريق أول يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى أفسفر، والبحرية أرجمنت طاطلي أوغلو، والجوية أتيلا غولان، الوزير أقار في زيارته إلى غوكتشه أدا التي تُعتبر أكبر جزيرة تركية بمساحة 279 كيلو متر مربع، وتتبع إدارياً لولاية جناق قلعة.

وكان والي جناق قلعة إلهامي أقتاش، وقائد الفيلق الثاني بالجيش التركي راسم يلدز، في مقدمة مستقبلي أقار وقادة الجيش في مطار الجزيرة.

وفي معرض زيارته لقائمقامية الجزيرة، كتب أقار في دفتر شرف الزيارات: "إنه لمن دواعي سروري زيارة جزيرة غوكتشه أدا إحدى المناطق الفريدة في بلادنا، وإحدى قلاع الوطن الأزرق (المياه التركية) في بحر إيجة".

وفي وقت لاحق، زار أقار والوفد المرافق له قيادة فوج الكوماندوز الخامس في الجزيرة والتي تشتهر باسم "فوج الرياح".

وتلقى القادة معلومات من المسؤولين العسكريين المعنيين في القاعدة حول الأنشطة المستمرة، وقدّموا لهم التوجيهات.

وأدى أقار صلاة الجمعة في مسجد الشهداء وسط ترحيب كبير من المواطنين في الجزيرة.