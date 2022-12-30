قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنكيس أعلام الدول المنضوية تحت لوائه، وذلك حداداً على "الملك الأبدي" الأسطورة البرازيلي بيليه المتوفى الخميس عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب سرطان القولون، وفق ما أُعلن الجمعة.

وقال "فيفا" على تويتر: "ستُزل الأعلام في مقرّ فيفا في زيوريخ إلى منتصف السارية اليوم من أجل أن نتذكر الملك الأبدي.. بيليه".

وفي شمال سويسرا، أُنزل علم "فيفا" وكذلك أعلام الاتحادات القارية خارج مقر الهيئة الكروية العليا.

ونُكّست أعلام الاتحادات الأعضاء الـ211، بما في ذلك العلم البرازيلي، المنشورة بجانب ملعب كرة القدم المجاور لمبنى مقرّ "فيفا".

وقال "فيفا" على موقعه الرسمي: "منذ تأكيد الخبر، توحَّد عالم كرة القدم في حزنهم، وفي مشاركة ذكرياتهم وحبهم لرجل أُطلق عليه ببساطة اسم أوري الملك".

واختار "فيفا" بيليه من قبل كأفضل لاعب في القرن العشرين.

"سيبقى معنا إلى الأبد"

وقال رئيس "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو في بيان الخميس: "لكلّ من يحب اللعبة الجميلة، هذا هو اليوم الذي لم نرغب أن يأتي أبداً. اليوم الذي فقدنا فيه بيليه".

وتابع: "إننا نحزن جميعاً على فقدان الوجود الجسدي لعزيزنا بيليه، لكنه حقق الخلود منذ فترة طويلة، وبالتالي سيبقى معنا إلى الأبد".

وتكريماً للأسطورة الذي يبقى اللاعب الوحيد الذي تُوّج بكأس العالم ثلاث مرات، أعلنت رابطتا الدوري الإنجليزي والفرنسي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة تكريم بيليه بدقيقة صمت وتصفيق قبل انطلاق المباريات، لتحذو حذو مبادرة الاتحاد الإسباني الخميس.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه سيجري تكريم بيليه قبل المباراتين الافتتاحيتين للمرحلة الثامنة عشرة مساء الجمعة، بين ليفربول وليستر سيتي، ووست هام يونايتد وبرنتفورد.

وأضافت أن اللاعبين والحُكّام سيرتدون شارات سوداء وسيُصفّق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراتين.

وتابعت أنه سيُجدد التكريم في جميع مباريات المرحلة يومي السبت والأحد.

صورة بالأبيض والأسود

وستُعرض صورة بيليه على شاشات الملاعب.

وقال المكتب الصحفي للرابطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الصورة ستكون بالأبيض والأسود وهي التي التُقطت له مع نادي سانتوس.

والتُقطت هذه الصورة قبل مباراة نصف نهائي دورة باريس ضد راسينغ كلوب دو فرانس بملعب "بارك دي برانس" في 13 يونيو/حزيران 1961.

من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيجري الوقوف دقيقة صمت في الملاعب الإيطالية خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

وقال في بيان: "بمناسبة جميع المباريات الودية المقررة اليوم الجمعة ومباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى التي ستُقام يوم الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، يدعو الاتحاد إلى دقيقة صمت إحياءً لذكرى بيليه".

من جهتها، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أن مباريات المرحلة السابعة عشرة للدرجتين الأولى والثانية، اعتباراً من مساء الجمعة، ستشهد تخصيص دقيقة من التصفيق للأسطورة بيليه.

وقالت الرابطة إن صورة بيليه مع كأس العالم التي فازت بها البرازيل نهائيات عام 1970 (اللقب الثالث في تاريخها وقتها) ستُعرض على الشاشات.

وكانت رابطة الدوري الإسباني سبّاقة إلى تكريم بيليه بإعلانها الخميس في بيان أنه سيجري التزام دقيقة صمت قبل كل مباراة من مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري من الخميس إلى مساء السبت.

وكان "أتلتيكو مدريد" و"إلتشي" أول من احترم هذه المبادرة، حيث وقف اللاعبون حول الدائرة المركزية قبل انطلاق المباراة.

كما ارتدى لاعبو الفريقين شارة سوداء في الذراع تكريماً لبيليه.