قال أمين المظالم لشؤون السجناء في إيطاليا اليوم الجمعة إن حالات الانتحار في سجون البلاد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، مشيراً إلى أن تفشّي جائحة كوفيد-19 على مدى ثلاث سنوات جعل حياة السجناء أكثر بؤساً.

ويُوصف الاكتظاظ الشديد في سجون إيطاليا بأنه مشكلة مزمنة، وتعهّد رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي العام الماضي بإصلاح نظام السجون بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه حرّاس وهم يضربون نزلاء سجن قرب نابولي.

وقال أمين المظالم ماورو بالما في تصريح لوكالة رويترز إن 84 سجيناً انتحروا حتى الآن خلال هذا العام. وسُجّلت أحدث حالة أمس الخميس.

وأضاف: "هذه الإحصائيات تثير الإحباط".

والرقم المسجل هذا العام أعلى بكثير من المتوسط السنوي الذي يبلغ نحو 50 حالة انتحار على مدى العقد المنصرم، ونحو 60 حالة في كل سنة من سنوات انتشار فيروس كورونا خلال عامي 2020 و2021.

ويبلغ معدل الانتحار في السجون بإيطاليا نحو 15.4 لكل 10 آلاف سجين، مقابل متوسط 5.2 بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الذي يضمّ 46 دولة، وفقاً لتقرير صدر عام 2020 عن المجلس المعني بمراقبة حقوق الإنسان.