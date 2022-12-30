سياسة
2 دقيقة قراءة
مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قُتلوا في العالم خلال عقدين
قالت منظمة مراسلون بلا حدود أن نحو 1700 صحفي قُتلوا في العالم خلال عقدين. وكشفت المنظمة أن قتل الصحفيين بلغ ذروته مع اندلاع الحرب في سوريا.
مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قُتلوا في العالم خلال عقدين
عدد الصحفيين الذين قُتلوا في مناطق السّلام يفوق عددهم في مناطق الحرب / صورة: AP
30 ديسمبر 2022

كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الجمعة، أن نحو ألف و700 صحفي قُتلوا في أنحاء العالم على مدى السنوات العشرين الماضية.

وقالت المنظمة الدولية (مستقلة) لحرية الصحافة ومقرها باريس، في بيان: "قُتل ألف و668 صحفياً في أنحاء العالم بسبب عملهم خلال العقدين الماضيين (2003-2022)".

وأضاف البيان أن "الرقم المذكور يشير في المتوسط إلى مقتل أكثر من 80 صحفياً كل عام".

وحسب البيانات الجديدة، فإن "عدد القتلى السنوي بلغ ذروته خلال عامي 2012 و2013 حيث قُتل 144 و142 صحفياً على التوالي".

وأكدت المنظمة أن "الارتفاع في عدد قتلى الصحفيين يرجع إلى حدٍ كبير إلى الحرب في سوريا".

ونحو 80% من الوفيات المُسجّلة بين عامي 2003 و2022 وقعت في 15 دولة، كان "أخطرها" العراق وسوريا، حيث قُتل ما مجموعه 578 صحفياً، بحسب المصدر نفسه.

وتتبعهما كل من أفغانستان واليمن وفلسطين والصومال، بحسب البيان ذاته.

واتهمت "مراسلون بلا حدود" روسيا بأنها "لا تزال أكثر الدول فتكا بالصحفيين في أوروبا".

وأشارت إلى أن "عدد الصحفيين الذين قُتلوا في مناطق السلام يفوق عددهم في مناطق الحرب خلال العقدين الماضيين".

واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إن "معظم القتلى من الصحفيين كانوا يُحققون في الجريمة المنظمة، والفساد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us