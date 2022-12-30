كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الجمعة، أن نحو ألف و700 صحفي قُتلوا في أنحاء العالم على مدى السنوات العشرين الماضية.

وقالت المنظمة الدولية (مستقلة) لحرية الصحافة ومقرها باريس، في بيان: "قُتل ألف و668 صحفياً في أنحاء العالم بسبب عملهم خلال العقدين الماضيين (2003-2022)".

وأضاف البيان أن "الرقم المذكور يشير في المتوسط إلى مقتل أكثر من 80 صحفياً كل عام".

وحسب البيانات الجديدة، فإن "عدد القتلى السنوي بلغ ذروته خلال عامي 2012 و2013 حيث قُتل 144 و142 صحفياً على التوالي".

وأكدت المنظمة أن "الارتفاع في عدد قتلى الصحفيين يرجع إلى حدٍ كبير إلى الحرب في سوريا".

ونحو 80% من الوفيات المُسجّلة بين عامي 2003 و2022 وقعت في 15 دولة، كان "أخطرها" العراق وسوريا، حيث قُتل ما مجموعه 578 صحفياً، بحسب المصدر نفسه.

وتتبعهما كل من أفغانستان واليمن وفلسطين والصومال، بحسب البيان ذاته.

واتهمت "مراسلون بلا حدود" روسيا بأنها "لا تزال أكثر الدول فتكا بالصحفيين في أوروبا".

وأشارت إلى أن "عدد الصحفيين الذين قُتلوا في مناطق السلام يفوق عددهم في مناطق الحرب خلال العقدين الماضيين".

واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إن "معظم القتلى من الصحفيين كانوا يُحققون في الجريمة المنظمة، والفساد".