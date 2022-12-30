دعا رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش، إلى تطوير "العلاقات الودية والمتينة" بين بلاده وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ديوكانوفيتش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش زيارته لتركيا الجمعة.

وقال ديوكانوفيتش إن العلاقات التاريخية بين الجبل الأسود وتركيا تشمل اتصالات دبلوماسية على مدى طويل جداً.

وأضاف: "لدينا علاقات متينة جداً ووديّة، كما أننا نعمل معاً كدولتين حليفتين في الناتو".

وشدد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وأن البلدين يبحثان عن مجالات جديدة في هذا الصدد.

وأشار إلى وجود 3800 شركة تركية عاملة في الجبل الأسود.

وذكر ديوكانوفيتش أن اجتماعه مع أردوغان تناول التعاون في البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والغابات والصحة والتعليم والثقافة.

من جهة أخرى، أشاد ديوكانوفيتش بالمساهمة التي يقدّمها أردوغان لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

من جهته صرّح الرئيس أردوغان خلال المؤتمر الصحفي ذاته أن العلاقات بين تركيا والجبل الأسود "في أعلى مستوياتها".

وذكر أنه بحث مع نظيره ديوكانوفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين بجوانبها كافة، والخطوات الواجب اتخاذها مستقبلاً لتعزيز تلك العلاقات.