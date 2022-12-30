كان 2022 عام تَميّز بالنسبة لكرة القدم العربية، إذ كانت شاهدة على نجاحاتها الكثيرة. بداية بمونديال قطر، الذي نُظّم لأول مرة في أرض عربية، وكان أنجح دورات هذه البطولة العربية. مروراً بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي خلاله، ونجاحه في أن يكون أول فريق عربي يلعب مباراة نصف نهائي كأس العالم.

وحقَّقت الأندية العربية هي الأخرى نجاحات قارية، حيث فاز نادي الهلال السعودي بكأس دوري أبطال آسيا، كما فاز ناديا الوداد الرياضي ونهضة بركان المغربيان بكأس دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية. هذا ونجح المنتخب النسوي المغربي في التأهل لكأس العالم القادمة، كأول منتخب عربي يشارك في المسابقة.

أنجح مونديال على الإطلاق!

حازت نسخة كأس العالم التي احتضنتها قطر مؤخراً، على إعجاب عام من مختلف الفعاليات الدولية، على رأسها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، التي احتفى رئيسها جياني أنفانتينو بهذه النسخة. وقال أنفانتينو في تصريحات صحفية: "المونديال شهد نجاحاً على كل الأصعدة، ولم نشهد أي حالات شغب. نشكر قطر على تقديم النسخة الأفضل على الإطلاق”.

وشهدت هذه النسخة حضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ حضر مبارياتها ما يزيد على 3 ملايين و270 ألف شخص، كما تابعها 5 مليارات شخص عبر شاشات التليفزيون. وبلغت إيرادات هذه الدورة 7.5 مليار دولار، أي بزيادة مليار واحد عن النسخة السابقة في 2018. هذا وأشاد معظم الجماهير بحُسن تنظيم هذه النسخة، وعبّروا عن إحساسهم بالأمان خلال متابعتهم أطوارها.

المغرب.. أول فريق عربي في نصف نهائي المونديال

وحقّق المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً خلال هذه الدورة من كأس العالم، إذ استطاع المرور من دور المجموعات بتعادل ثمين أمام كرواتيا وتغلّب على كل من بلجيكا وكندا. ليواصل مسيرته بالتفوق على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد نجاحه في إدارة المباراة ومنعه خط الهجوم الإسباني من التسجيل.

وفي دور ربع النهائي ضد البرتغال، استطاع مهاجم الأسود يوسف النصيري حسم الغلبة لفريقه، بهدف من رأسية هي الأعلى في تاريخ اللعبة، حسب "فيفا". وبذلك أصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي يتأهل لنصف نهائي المونديال، ويحتل المركز الرابع في المسابقة، بعد تعثره أمام فرنسا وأمام كرواتيا في مباراة الترتيب.

نوادٍ عربية في صدارة قاراتها

وحققت النوادي العربية هي الأخرى إنجازات قارية كبيرة هذه السنة، حيث نجح نادي الهلال السعودي في الفوز بكأس دوري أبطال آسيا، وبذلك حسم مقعداً في مونديال الأندية الذي سيُقام في المغرب شهر فبراير/شباط 2023.

وفي إفريقيا، كانت السيطرة مغربية خالصة، حيث فاز نادي الوداد الرياضي البيضاوي بكأس أبطال إفريقيا، متغلباً في المباراة النهائية على نظيره نادي الأهلي المصري. وفاز نادي نهضة بركان المغربي بكل من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقية التي تغلّب فيها على الوداد.

نساء المغرب يصنعن الحدث

وحققت الكرة النسائية العربية هي الأخرى نجاحات هذه السنة، متمثلة في المنتخب المغربي للسيدات، والذي نجح في حصد مقعد في مونديال أستراليا ونيوزيلاندا 2023، كأول منتخب نسوي عربي يشارك في البطولة.

إضافة إلى هذا، نجح فريق الجيش الملكي المغربي للسيدات في الفوز بكأس أبطال إفريقيا، ليصبح أيضاً أول فريق مغربي وعربي يفوز بتلك المنافسة.