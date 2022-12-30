سياسة
2 دقيقة قراءة
النّصر السعودي يعلن رسمياً ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
وقّع نادي النصر السعودي عقداً مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يمتدّ حتى عام 2025. وأبدى كلٌّ من النادي ورونالدو حماسة لذلك.
النّصر السعودي يعلن رسمياً ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رونالدو: الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً / صورة: alnassr club
30 ديسمبر 2022

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الجمعة ضمّ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتدّ حتى عام 2025.

وأضاف النادي عبر حسابه على تويتر: "وقّع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتدّ العقد حتى 2025"، مصحوباً بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم سبعة للنادي.

وتابع: "تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد" وذلك دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال آل معمر رئيس نادي النصر: "هذه الصفقة أكبر من مجرّد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".

وأضاف: "بوجوده في النصر سنمضي قُدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

في المقابل، قال رونالدو (37 عاماً) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر تويتر "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وتابع: "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنساعد معاً الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us