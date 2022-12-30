أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الجمعة ضمّ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتدّ حتى عام 2025.

وأضاف النادي عبر حسابه على تويتر: "وقّع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتدّ العقد حتى 2025"، مصحوباً بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم سبعة للنادي.

وتابع: "تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد" وذلك دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال آل معمر رئيس نادي النصر: "هذه الصفقة أكبر من مجرّد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".

وأضاف: "بوجوده في النصر سنمضي قُدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

في المقابل، قال رونالدو (37 عاماً) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر تويتر "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وتابع: "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنساعد معاً الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات".