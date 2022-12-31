سياسة
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تونس.. سعيّد يمدد حالة الطوارئ إلى نهاية يناير 2023
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى 30 يناير/كانون الثاني 2023. ومنذ عام 2015 أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تُمدَّد لعدة مرات بفترات متباينة.
تونس.. سعيّد يمدد حالة الطوارئ إلى نهاية يناير 2023
أواخر عام 2015 أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تُمدَّد لعدة مرات بفترات متباينة  / صورة: AFP
31 ديسمبر 2022

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 30 يناير/كانون الثاني 2023.

جاء ذلك حسب قرار نشرته الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) في عددها الصادر الجمعة، حيث جاء التمديد لشهر واحد.

وكان سعيّد مدد الطوارئ في بلاده لأول مرة 6 أشهر بداية من 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 حتى 23 يونيو/حزيران 2021، فيما كان تاريخ آخر تمديد 18 فبراير/شباط 2022، واستمر حتى صدور التمديد الجديد.

وأواخر عام 2015 أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تُمدَّد لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس في مايو/أيار 2011 أعمالاً إرهابية وتصاعدت حدّتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح على حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحال ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.

وهذه الصلاحيات تُطبَّق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يُواجَه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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