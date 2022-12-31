قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة إن الهند وقفت الإنتاج بوحدة تابعة لشركة أدوية قرب نيودلهي بعد ارتباط دواء للسعال من إنتاجها بوفاة 19 طفلاً في أوزبكستان.

وقالت أوزبكستان هذا الأسبوع إن 18 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم في مدينة سمرقند جنوب شرق البلاد بعد تناول شراب دوك-1 ماكس من إنتاج شركة ماريون بايوتيك. وأفادت وسائل الإعلام الأوزبكية أمس الخميس بأن طفلاً آخر، وهو رضيع عمره عام واحد، في منطقة قشقاداريو توفي.

وقالت وزارة الصحة الأوزبكية إن الدواء يحتوي على مادة سامة هي الإيثيلين جليكول وجرى إعطاؤه للأطفال بجرعات أكبر من الجرعة القياسية المناسبة لهم سواء عن طريق الوالدين، الذين ظنوا أنه علاج للبرد، أو بناء على نصيحة من الصيادلة.

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ مانادفيا إنه جرى وقف الإنتاج في نويدا وهي الوحدة التابعة لشركة ماريون بيوتك خارج دلهي.

وكتب الوزير على تويتر اليوم الجمعة: "توقفت جميع أنشطة التصنيع في وحدة نويدا التابعة لماريون بايوتيك الليلة الماضية، بينما يجري مزيد من التحقيق".