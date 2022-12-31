سياسة
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الهند توقف إنتاج دواء سعال بعد ارتباطه بوفاة 19 طفلاً في أوزبكستان
أعلنت وزارة الصحة الهندية الجمعة وقف الإنتاج بوحدة تابعة لشركة أدوية مقرها قرب نيودلهي بعد ارتباط دواء للسعال من إنتاجها بوفاة 19 طفلاً في أوزبكستان.
الهند توقف إنتاج دواء سعال بعد ارتباطه بوفاة 19 طفلاً في أوزبكستان
قالت وزارة الصحة الأوزبكية إن الدواء يحتوي على مادة سامة وهي الإيثيلين جليكول وجرى إعطاؤه للأطفال بجرعات أكبر من الجرعة القياسية المناسبة / صورة: AFP
31 ديسمبر 2022

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة إن الهند وقفت الإنتاج بوحدة تابعة لشركة أدوية قرب نيودلهي بعد ارتباط دواء للسعال من إنتاجها بوفاة 19 طفلاً في أوزبكستان.

وقالت أوزبكستان هذا الأسبوع إن 18 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم في مدينة سمرقند جنوب شرق البلاد بعد تناول شراب دوك-1 ماكس من إنتاج شركة ماريون بايوتيك. وأفادت وسائل الإعلام الأوزبكية أمس الخميس بأن طفلاً آخر، وهو رضيع عمره عام واحد، في منطقة قشقاداريو توفي.

وقالت وزارة الصحة الأوزبكية إن الدواء يحتوي على مادة سامة هي الإيثيلين جليكول وجرى إعطاؤه للأطفال بجرعات أكبر من الجرعة القياسية المناسبة لهم سواء عن طريق الوالدين، الذين ظنوا أنه علاج للبرد، أو بناء على نصيحة من الصيادلة.

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ مانادفيا إنه جرى وقف الإنتاج في نويدا وهي الوحدة التابعة لشركة ماريون بيوتك خارج دلهي.

وكتب الوزير على تويتر اليوم الجمعة: "توقفت جميع أنشطة التصنيع في وحدة نويدا التابعة لماريون بايوتيك الليلة الماضية، بينما يجري مزيد من التحقيق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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