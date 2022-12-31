قال جيش كوريا الجنوبية اليوم السبت إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام حيث تواصل بيونغ يانغ تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تُجري تجربة نووية للمرة السابعة.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصواريخ البالستية الثلاثة قصيرة المدى، وأُطلقت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) من مقاطعة هوانغهاي الشمالية جنوبي العاصمة بيونغ يانغ.

وقال خفر السواحل الياباني أيضاً إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخاً بالستياً وأرسل إشعاراً بشأن صاروخ آخر. وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أن صاروخاً ثانياً أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ غداة إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها أجرت بنجاح اختباراً لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 70 صاروخاً بالستياً هذا العام، من بينها نحو ثمانية صواريخ بالستية عابرة للقارات، ناهيك بعمليات الإطلاق اليوم السبت.

ولم تأتِ وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية على أي ذكر لإطلاق صواريخ، لكنها قالت اليوم السبت إن الزعيم كيم جونغ أون ترأّس اجتماعاً للحزب يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن السياسة والاستراتيجية لعام 2023.