تستعد السلطات التركية لافتتاح "برج الفتاة" خلال الربع الأول من العام المقبل بعد إتمام أعمال ترميمه، والذي يعد أبرز المعالم السياحة في منطقة أوسكودار بمدينة إسطنبول.

وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة السبت أن أعمال الترميم التي بدأتها الوزارة العام الماضي على برج الفتاة وفقاً لمبادئ الترميم الدولية واللجنة العلمية المنشأة لذلك أوشكت على الانتهاء.

وأشار البيان إلى أن أعمال ترميم المبنى التاريخي سيجري الانتهاء منها بعد إعادة بناء القبة الخشبية واستبدالها، ويعود المبنى إلى فترة السلطان العثماني محمود الثاني.

وأضاف البيان أن وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي تابع كل مرحلة من مراحل الترميم الذي يجري بدقة متناهية، بتفقُّد القبة الخشبية والأعمال التي يجري تنفيذها في المبنى.

وصرح الوزير أرصوي بأن مبنى برج الفتاة التاريخي الذي يبلغ عمره مئات السنين سيصبح متحفاً عند الانتهاء من أعمال ترميمه.

ولفت الوزير أرصوي إلى أنه بعد الانتهاء من الترميم في نهاية شهر مارس/آذار المقبل، تُمكن مشاهدة جمال إسطنبول من بانوراما برج الفتاة.

وبرج الفتاة المعروف باسم "Kız Kulesi" هو معلم تاريخي يقع وسط مضيق إسطنبول الذي يقسم المدينة لشطرين آسيوي وأوروبي ويربط بحرَي مرمرة جنوباً والأسود شمالاً.