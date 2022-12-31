سياسة
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الخارجية الأمريكية: قلقون إزاء علاقة الصين مع روسيا ونراقب أداء بكين
قالت الولايات المتحدة إنها قلقة بسبب مساندة الصين لروسيا مع استمرار موسكو في الهجوم على أوكرانيا، وأوضحت أن بكين لا تزال تستثمر في علاقات قوية مع موسكو.
الخارجية الأمريكية: قلقون إزاء علاقة الصين مع روسيا ونراقب أداء بكين
بوتين قال إن العلاقات الراهنة بين روسيا والصين هي "الأفضل في التاريخ" / صورة: Reuters
31 ديسمبر 2022

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قلقة بسبب مساندة الصين لروسيا مع استمرار موسكو في الهجوم على أوكرانيا، وذلك بعدما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ اجتماعاً بالفيديو.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تدَّعي بكين الحياد لكن سلوكها يوضح أنها لا تزال تستثمر في علاقات قوية مع روسيا" مضيفاً أن واشنطن "تراقب أنشطة بكين عن قرب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا الجمعة على تعميق تعاونهما الثنائي.

وقال بوتين إن الشراكة الاستراتيجية الروسية-الصينية "تزداد أهميتها كعامل استقرار" في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وأشار إلى أن العلاقات الراهنة بين روسيا والصين هي "الأفضل في تاريخ" البلدين، لافتاً إلى مساعي بلاده لزيادة مستويات ضخ الغاز إلى الصين العام المقبل.

من جهته شدد الرئيس الصيني على حرص بكين على زيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا "لصالح مواطني الدولتين، ولمصلحة الاستقرار حول العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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