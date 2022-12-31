سياسة
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وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن 93 عاماً
توفيت اليوم السبت الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن عمر ناهز 93 عاماً، وكانت والترز من أبرز المذيعات اللاتي اقتحمن صناعة التلفزة التي كان يهيمن عليها الرجال في فترة سابقة.
وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن 93 عاماً
خلال مسيرتها المهنية التي امتدت 5 عقود حصلت باربرا على 12 جائزة إيمي / صورة: AFP
31 ديسمبر 2022

توفيت الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز عن عمر ناهز 93 عاماً.

وأكدت سيندي بيرغر المتحدثة باسم باربرا والترز في بيان نشرته السبت وفاة المذيعة التي اشتهرت بمحاورة كبار الشخصيات في العالم في وقت متأخر من الجمعة.

وذكر البيان: "توفيت باربرا والترز بسلام في منزلها محاطة بأحبائها، وعاشت حياتها دون ندم، وكانت رائدة ليس فقط للصحفيات ولكن لجميع النساء".

وفي معرض تعليقه على وفاتها قال بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، وهي الشركة الأم لشبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية في بيان إن "والترز كانت شخص كسر الحواجز في مسيرته المهنية المميزة".

وأضاف البيان أن "باربرا كانت أسطورة حقيقية، ورائدة ليس فقط بالنسبة إلى المرأة في الصحافة ولكن في الصحافة نفسها.. كانت مراسلة فريدة من نوعها أجرت العديد من المقابلات الأهم في عصرنا، من رؤساء الدول إلى أكبر المشاهير ورموز الرياضة".

وكانت والترز من أبرز المذيعات اللاتي اقتحمن صناعة التلفزة التي كان يهيمن عليها الرجال في فترة سابقة، حسب البيان نفسه.

واختتم إيجر تعزيته قائلاً لقد "كان من دواعي سروري أن عملت مع باربرا كزميلة لأكثر من ثلاثة عقود، ولكن الأهم من ذلك أنها كانت صديقة عزيزة.. سنفتقدها جميعاً في شركة والت ديزني، ونرسل أعمق تعازينا إلى ابنتها جاكلين".

وكانت باربرا والترز انضمت إلى لشبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عام 1976 لتصبح أول مذيعة في برنامج إخباري مسائي.

وبعد 3 سنوات شاركت في برنامج "20/20"، وفي عام 1997 أطلقت برنامج "ذا فيو".

وخلال مسيرتها المهنية التي امتدت لـ5 عقود حصلت باربرا على 12 جائزة إيمي (هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية).

​​​​​​​وولدت باربرا بمدينة بوسطن الأمريكية في 25 سبتمبر/أيلول عام 1929.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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