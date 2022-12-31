سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا شامخة رغم الهجمات بسبب سياستنا بالمجال الاقتصادي والسياسي
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تزال تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها، وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم. وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستشهد خلال 2023 قفزات كبيرة جداً تليق بالقرن الجديد لجمهورية التركية.
أردوغان: تركيا شامخة رغم الهجمات بسبب سياستنا بالمجال الاقتصادي والسياسي
أردوغان: هدفنا جعل هذه البداية (2023) بأفضل طريقة وأكثرها فاعلية، ونترك لشبابنا بلداً يمكنهم فيه قيادة القرن التركي الجديد / صورة: AA
31 ديسمبر 2022

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تزال تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها، وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم، منوهاً بالسبب؛ "هذا يرجع إلى كفاحنا الحازم وسياستنا الفريدة التي اتبعناها في المجال الاقتصادي والسياسي".

وأشار أردوغان في رسالة مصورة نشرها السبت بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد إلى أن بلاده ستشهد خلال 2023، قفزات كبيرة جداً تليق بالقرن الجديد لجمهورية التركية، وبرؤيتهم للذكرى المئوية للتأسيس.

وأوضح أردوغان: "سنشهد خلال 2023 قفزات كبيرة جداً بإذن الله تليق بالقرن الجديد لجمهوريتنا ورؤيتنا لمئوية تركيا".

وأضاف: "نرى الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي قدمناها لبلدنا في السنوات العشرين الماضية كأساس وبداية لهذه الخطوات العظيمة".

وأردف: "لذلك نحن نبدأ الآن، هدفنا هو جعل هذه البداية بأفضل طريقة وأكثرها فاعلية، ونترك لشبابنا بلداً يمكنهم فيه قيادة القرن التركي نحو النجاح وفقاً لأهدافنا وأحلامنا وحضارتنا وتراثنا التاريخي".

وقال الرئيس التركي: "سنعيش بإذن الله سعادة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا بحماس كما حلمنا، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وتابع :"إذا كانت تركيا لا تزال تقف شامخة على الرغم من كل الهجمات التي تعرضت لها، وجميع الأزمات التي اجتاحت العالم، فهذا يرجع إلى كفاحنا الحازم وسياستنا الفريدة التي اتبعناها في المجال الاقتصادي والسياسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us