أعلن الفاتيكان، السبت، وفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، الذي سيُذكر كأول بابا يستقيل منذ 600 عام، عن 95 عاماً.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في بيان: "نبلغكم بكل ألم أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم في الساعة 09:34 بالتوقيت المحلي (08:34 ت.غ) في دير الكنيسة بالفاتيكان"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وسيُعلن المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن، بحسب بروني.

واستقالة البابا بنديكتوس السادس عشر في 11 فبراير/شباط 2013، هي الأولى من نوعها منذ استقالة البابا غريغور الثاني عشر عام 1415.

وأوضح بنديكتوس آنذاك أنه اتخذ هذا القرار لافتقاره للقوة الجسدية اللازمة لإدارة الكنيسة الكاثوليكية بشكل فعال.

وبعد تخليه عن العرش البابوي، كُرّم بنديكتوس السادس عشر بلقب أسقف روما الفخري لكنيسة اللاتين، ليستمر في ارتداء الزي الأبيض.