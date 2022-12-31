تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة قادة الجيش المقاتلة المُسيّرة المحلية "بيرقدار قزل إلما" التي تتواصل أعمال تطويرها.

وزار أقار مركز "أوزدمير بيرقدار" للتكنولوجيا الوطنية التابع لشركة "بايكار" المصنّعة لمُسيّرات بيرقدار في إسطنبول.

واطلع أقار وقادة الجيش على سير أعمال تطوير المسيرة القتالية "قزل إلما".

ورافق أقار خلال الزيارة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، إضافة إلى قادة القوات البرية والجوية والبحرية.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي أعلنت شركة "بايكار" أنها أجرت تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المُسيّرة واستُكملت بنجاح.

ومطلع مارس/آذار الماضي أماط سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة "بايكار" اللثام عن المقاتلة المُسيّرة المحلية ونشر حينها صوراً لهيكلها من دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المُسيّرة فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تُمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.