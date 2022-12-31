سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي يتفقد المُسيّرة المقاتلة "بيرقدار قزل إلما"
زار وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة قادة الجيش مركز "أوزدمير بيرقدار" للتكنولوجيا الوطنية التابع لشركة "بايكار" المصنّعة لمُسيّرات بيرقدار في إسطنبول، حيث تفقد المقاتلة المُسيّرة المحلية "بيرقدار قزل إلما" التي تتواصل أعمال تطويرها.
وزير الدفاع التركي يتفقد المُسيّرة المقاتلة "بيرقدار قزل إلما"
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يتفقد المقاتلة المُسيّرة المحلية "بيرقدار قزل إلما" / صورة: AA
31 ديسمبر 2022

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة قادة الجيش المقاتلة المُسيّرة المحلية "بيرقدار قزل إلما" التي تتواصل أعمال تطويرها.

وزار أقار مركز "أوزدمير بيرقدار" للتكنولوجيا الوطنية التابع لشركة "بايكار" المصنّعة لمُسيّرات بيرقدار في إسطنبول.

واطلع أقار وقادة الجيش على سير أعمال تطوير المسيرة القتالية "قزل إلما".

ورافق أقار خلال الزيارة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، إضافة إلى قادة القوات البرية والجوية والبحرية.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي أعلنت شركة "بايكار" أنها أجرت تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المُسيّرة واستُكملت بنجاح.

ومطلع مارس/آذار الماضي أماط سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة "بايكار" اللثام عن المقاتلة المُسيّرة المحلية ونشر حينها صوراً لهيكلها من دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المُسيّرة فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام القتال جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تُمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us