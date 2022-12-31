سياسة
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ضربات روسية على عدة مناطق بأوكرانيا وقتيل في كييف
استهدفت ضربات روسية عدة مناطق في أوكرانيا منها العاصمة كييف وأسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ، وذلك بالتزامن مع سماع دوي صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.
ضربات روسية على عدة مناطق بأوكرانيا وقتيل في كييف
كييف تستعد لهجمات على بنيتها التحتية وتتهم موسكو بمهاجمة سفن مدنية بخيرسون / صورة: Reuters
31 ديسمبر 2022

استهدفت ضربات روسية عدة مناطق في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف إذ أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ وعدة جرحى، حسب السلطات المحلية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام: بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حيّ سولوميانسكي وجُرح عدة أشخاص".

وسُمع دوي عشرة انفجارات في وسط كييف تزامناً مع انطلاق صافرات الإنذار في أنحاء البلاد.

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب).

وأفاد أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق بتضرر أحد الفنادق في كييف جرّاء القصف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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