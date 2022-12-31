استهدفت ضربات روسية عدة مناطق في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف إذ أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ وعدة جرحى، حسب السلطات المحلية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام: بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حيّ سولوميانسكي وجُرح عدة أشخاص".

وسُمع دوي عشرة انفجارات في وسط كييف تزامناً مع انطلاق صافرات الإنذار في أنحاء البلاد.

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب).

وأفاد أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق بتضرر أحد الفنادق في كييف جرّاء القصف.