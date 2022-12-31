سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس الصيني يدعو إلى الوحدة مع دخول الصين "مرحلة جديدة" من سياسة كوفيد
دعا الرئيس الصيني، في خطاب بمناسبة العام الجديد، إلى بذل مزيد من الجهد مع دخول البلاد "مرحلة جديدة" في مكافحة جائحة كورونا. وخطاب الرئيس الصيني هو الأول منذ غيرت الحكومة سياستها قبل ثلاثة أسابيع وخففت إجراءاتها الاحترازية لكوفيد.
الرئيس الصيني يدعو إلى الوحدة مع دخول الصين "مرحلة جديدة" من سياسة كوفيد
عدلت الصين في وقت سابق من هذا الشهر سياسة صفر كوفيد الصارمة  / Others
31 ديسمبر 2022

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة في نهجها لمكافحة الجائحة، في أول تصريحات يدلي بها بشأن كوفيد-19 منذ أن غيرت حكومته سياستها قبل ثلاثة أسابيع وخففت إجراءاتها الصارمة التي شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.

وأضاف شي، في خطاب أذاعه التلفزيون بمناسبة العام الجديد، أن الصين تغلبت على صعوبات وتحديات غير مسبوقة في المعركة ضد كوفيد وأن سياساتها "جرى تحسينها" عندما استدعى الوضع والوقت ذلك.

وقال شي "منذ تفشي الجائحة واجهت غالبية الكوادر والجماهير، وخصوصاً العاملين في المجال الطبي، المصاعب وواصلوا عملهم بشجاعة".

وأردف: "في الوقت الحالي، تدخل الوقاية من الجائحة والتصدي لها مرحلة جديدة، ولا يزال هذا وقت النضال، والجميع مثابر ويعمل بجد (...) فلنعمل بجد أكبر، والمثابرة تعني النصر، والوحدة تعني النصر".

وعدلت الصين في وقت سابق من هذا الشهر سياسة صفر كوفيد الصارمة التي اعتمدت على الاختبارات الجماعية ونقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي وعمليات الإغلاق، وهي إجراءات فرضتها لثلاث سنوات تقريباً.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على السياسة التي تبناها شي، في أبرز تحد شعبي خلال فترة رئاسته المستمرة منذ عقد، وتزامن ذلك مع أرقام متشائمة حول نمو اقتصاد الصين الذي تبلغ قيمته 17 تريليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us