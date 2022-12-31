دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة في نهجها لمكافحة الجائحة، في أول تصريحات يدلي بها بشأن كوفيد-19 منذ أن غيرت حكومته سياستها قبل ثلاثة أسابيع وخففت إجراءاتها الصارمة التي شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.

وأضاف شي، في خطاب أذاعه التلفزيون بمناسبة العام الجديد، أن الصين تغلبت على صعوبات وتحديات غير مسبوقة في المعركة ضد كوفيد وأن سياساتها "جرى تحسينها" عندما استدعى الوضع والوقت ذلك.

وقال شي "منذ تفشي الجائحة واجهت غالبية الكوادر والجماهير، وخصوصاً العاملين في المجال الطبي، المصاعب وواصلوا عملهم بشجاعة".

وأردف: "في الوقت الحالي، تدخل الوقاية من الجائحة والتصدي لها مرحلة جديدة، ولا يزال هذا وقت النضال، والجميع مثابر ويعمل بجد (...) فلنعمل بجد أكبر، والمثابرة تعني النصر، والوحدة تعني النصر".

وعدلت الصين في وقت سابق من هذا الشهر سياسة صفر كوفيد الصارمة التي اعتمدت على الاختبارات الجماعية ونقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي وعمليات الإغلاق، وهي إجراءات فرضتها لثلاث سنوات تقريباً.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على السياسة التي تبناها شي، في أبرز تحد شعبي خلال فترة رئاسته المستمرة منذ عقد، وتزامن ذلك مع أرقام متشائمة حول نمو اقتصاد الصين الذي تبلغ قيمته 17 تريليون دولار.