سياسة
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كيف ودعت كوريا الشمالية عام 2022 وبماذا ردت واشنطن؟
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، حيث حلقت الصواريخ المذكورة على بعد نحو 350 كيلومتراً قبل سقوطها في البحر، فيما قللت واشنطن خطورتها.
كيف ودعت كوريا الشمالية عام 2022 وبماذا ردت واشنطن؟
  كوريا الشمالية تودع عام 2022 بـ3 صواريخ بالستية وواشنطن تعلق   / صورة: AFP
31 ديسمبر 2022

أطلقت بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى نحو البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية، حسبما قال الجيش في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية (JCS)، في بيان، أنها "رصدت عمليات إطلاق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى من مقاطعة تشونغهوا، جنوب العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ"، حسب وكالة "يونهاب" المحلية.

وحلقت الصواريخ المذكورة على بعد نحو 350 كيلومتراً قبل سقوطها في البحر حسب البيان نفسه.

وأكد البيان أن "سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلاً مفصلاً لخصائص الصواريخ".

وأعربت هيئة الأركان المشتركة عن "إدانتها الشديدة" لهذه التحركات، داعية بيونغ يانغ إلى "وقف فوري".

وأضاف البيان: "جيشنا سيحافظ على وضع استعداد قوي قائم على القدرات للرد على أي استفزازات كورية شمالية".

وقالت واشنطن إن عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة لا تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة أو حلفائها.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد يوم واحد فقط من تنفيذ كوريا الجنوبية رحلة تجريبية ناجحة لصاروخها الفضائي الذي يعمل بالوقود الصلب محلي الصنع.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في اجتماع مع حزب العمال الحاكم، "أهدافاً رئيسية لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية خلال عام 2023 في ظل الوضع المتغير متعدد الأطراف".

وتدهورت العلاقات بين الكوريتَين منذ أن تولت في كوريا الجنوبية حكومة الرئيس يون سوك-يول المحافظة مهامها في مايو/ أيار الماضي، واعدة باتخاذ موقف أشد صرامة من بيونغ يانغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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