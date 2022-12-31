أعلنت الحكومة الكرواتية السبت انضمام البلاد إلى منطقة "شنغن" و"اليورو" الأوروبية ابتداءً من مطلع يناير/كانون الثاني 2023.

وأعلنت الحكومة الكرواتية في بيان، أنه اعتباراً من 1 يناير 2023 سترفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة "شنغن"، على أن ترفع الحواجز الجوية الداخلية في 26 مارس/آذار المقبل.

وفي نفس السياق، ستنضم كرواتيا أيضاً إلى منطقة اليورو اعتباراً من مطلع العام 2023، ما يعني تحولها من العملة المحلية "كونا" إلى اليورو، حسب البيان.

ومن المتوقع أن يسهم انضمام كرواتيا إلى "شنغن" في تحسين اقتصاد البلاد، ويزيد قدرتها التنافسية بفضل التداول المجاني والأسرع والأرخص للسلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

يذكر أن كرواتيا أصبحت عضواً في الاتحاد الأوروبي عام 2013.

وتضم منطقة شنغن 26 بلداً، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي (ليشتنشتاين والنرويج وسويسرا وآيسلندا) ويعيش في هذه المنطقة نحو 400 مليون شخص، ويبلغ طول حدود المنطقة الخارجية 50 ألف كيلومتر.

واتفاقية "شنغن"، التي جرى توقيعها في 1985 وبدأ تنفيذها في 1995، تلغي الحدود بين الدول الأعضاء.