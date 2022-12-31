رحل في يناير/كانون الثاني، عام 2022 الممثل الأمريكي سيدني بواتييه (94 عاماً) وهو أول أسود ينال جائزة أوسكار في 1964 عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذي فيلد".

وكذلك مصمم الأزياء الإيطالي نينو شيروتي (91 عاماً)، والمغنية البرازيلية إيلزا سواريش (91 عاماً). ومصمم الأزياء الفرنسي تييري موغلر (73 عاماً).

وفي فبراير/شباط توفيت الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي (90 عاماً) ملهمة المخرج ميكالينجلو أنطونيوني، والمغنية الهندية والمنتجة في بوليوود لاتا مانغيشكار (92 عاماً) الملقبة "عندليب الهند"، ولوك مونتانييه (89 عاماً) الحائز نوبل الطب لاكتشافه فيروس الإيدز والذي أثارت مواقفه لاحقاً جدلاً في الأوساط العلمية.

وفي مارس/آذار، توفي الممثل الأمريكي وليام هورت (71 عاماً) الحائز جائزة أوسكار عن دوره في "كيس أوف ذي سبايدر ومان".

وفي أبريل/نيسان توفي السياسي الروسي القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (75 عاماً) والممثل المسرحي الفرنسي ميشال بوكيه (96 عاماً)، وكذلك العالمة الفرنسية مارت غوتييه (96 عاماً) إحدى مكتشفات الصبغية الزائدة المسؤولة عن متلازمة داون (التثالث الصبغي21).

وفي مايو/أيار، قُتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاماً) العاملة في قناة الجزيرة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

كذلك توفي المؤلف الموسيقي اليوناني للأفلام السينمائية فانغليس إيفانغيلوس باباثاناسيو، (79 عاماً) ومن أعماله الموسيقى التصويرية فيلم "تشاريوتس اوف فاير". والممثل الأمريكي راي لايوتا (67 عاماً) بطل فيلم "غودفيلاز" للمخرج مارتن سكورسيزي.

في يونيو/حزيران، توفي الكاتب الإسرائيلي أفراهام يهوشوا (85 عاماً) من شخصيات اليسار الإسرائيلي ومناهض للاحتلال. والممثل السينمائي والمسرحي الفرنسي الكبير جان لوي ترنتينيان (91 عاماً).

وفي يوليو تموز، توفي المخرج البريطاني بيتر بروك (97 عاماً) الذي أحدث ثورة في الأوساط المسرحية. والمتمرد الماركسي السابق إدوارد دوس سانتوس (79 عاماً) الذي تولى رئاسة أنغولا مدة 38 عاماً واستغل لمنفعته الخاصة الثروة النفطية في البلاد

كذلك اغتيل رئيس وزراء اليابان المحافظ السابق شينزو آبي (67 عاماً) خلال تجمع انتخابي. وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري (71 عاماً) الذي خلف أسامة بن لادن على رأس التنظيم وقُتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيّرة في كابُل

وفي أغسطس/ آب، توفي مصمم الأزياء الراقية الياباني إيسيي مياكي (84 عاماً). والمغنية والممثلة الإنجليزية-الأسترالية أوليفيا نيوتن جون (73 عاماً) نجمة فيلم "غريس" إلى جانب جون ترافولتا.

والزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف (91 عاماً) الذي أسهم بغير قصد في انهيار الاتحاد السوفييتي.

والمخرج المصري علي عبد الخالق (78 عاماً)، والملكة إليزابيث الثانية (96 عاماً)

والمخرج الفرنسي-السويسري جان لوك غودار (91 عاماً) أحد كبار وجوه "الموجة الجديدة" في السينما مع أفلام مثل "آ بو دو سوفل". والممثلة الجزائرية فريدة صابونجي أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي. والممثل المصري هشام سليم (64 عاماً) أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي.

والروائية البريطانية هيلاري مانتل (70 عاماً) حائزة جائزة بوكر مرتين، وعازف الساكسوفون الأمريكي فاريل ساندرز (81 عاماً) الذي يعد أحد كبار نجوم الجاز على الصعيد العالمي. والداعية الإسلامي المصري الذي يحمل الجنسية القطرية يوسف القرضاوي.

في أكتوبر/تشرين الأول توفي أسطورة موسيقى الكانتري في الولايات المتحدة لوريتا لين (90 عاماً). والممثل البريطاني روبي كولتراين (72 عاماً) المعروف عالمياً بدور "هاغريد" في أفلام هاري بوتر.

ومؤسس شركة ريد بول للمشروبات المنشطة الملياردير النمساوي ديتريش ماتشيتس (78 عاماً). والرسام الفرنسي المتخصص باللون الأسود بيار سولاج (102 سنة). ورائد موسيقى الروك أند رول الأمريكي جيري لي لويس (87 عاماً). والروائي والمترجم المصري بهاء طاهر (87 عاماً).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مغني البوب والهيب هوب الأمريكي آرون كارتر (34 عاماً). وهيبي دي بونافيني (93 عاماً) الناطقة باسم "أمهات بلاسا دي مايو" اللاتي اعتصمن بلا كلل احتجاجاً على النظام الديكتاتوري في الأرجنتين للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن "المفقودين".

والمؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود (92 عاماً) أحد رواد المسرح الغنائي اللبناني. والروائي والكاتب والناشر الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر (93 عاماً) مؤلف كتابي "ضريح" و "آه، أوروبا!"

وفي ديسمبر/كانون الأول، الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير (91 عاماً) الذي باع عشرات ملايين الكتب. والمؤلف الموسيقي الأمريكي أنجيلو بادالامنتي (85 عاماً) الذي كتب الموسيقى المخيفة لمسلسل ديفيد لينش التلفزيوني "توين بيكس".

ولاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري بيليه (82 عاماً)، صاحب الـ1281 هدفاً في المرمى. ومصممة الأزياء البريطانية، فيفيين ويستوود، المعروفة بابتكاراتها الجريئة.

والصحفية الأمريكية باربرا والترز، أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة. توفيت عن عمر يناهز 93 عاماً. والبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر، توفي عن 95 عاماً، وكان أول بابا يستقيل منذ القرون الوسطى.