أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن وزارة الدفاع تعتزم تطوير عدة صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى نحو ثلاثة آلاف كيلومتر وتهدف إلى نشرها في العقد القادم.

وقالت "كيودو" إن الحكومة تتطلع إلى نشر صاروخ يصل مداه إلى ألفَي كيلومتر بحلول أوائل 2030 وصاروخ فرط صوتي بمدى يصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر يمكنه بلوغ أي موقع في كوريا الشمالية وأجزاء من الصين بحلول عام 2035.

وكشفت اليابان هذا الشهر عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل، إذ أدت التوترات الإقليمية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تأجيج مخاوف من اندلاع حرب.

وكان مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا أقرّ ميزانية ضخمة للإنفاق على الجيش وتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى.

وقررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.