زار نحو 20 مليون شخص المتاحف والمواقع الأثرية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، خلال 11 شهراً من 2022.

جاء ذلك وفق معطيات وزارة الثقافة والسياحة، عن عدد زوار المتاحف والمناطق الأثرية التركية بين يناير/كانون الثاني، ونوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وحسب المعطيات استقبلت المتاحف والأماكن التاريخية التابعة لها نحو 20 مليون زائر خلال المدة المذكورة.

وخلال الفترة نفسها، استقبل متحف "مولانا" جلال الدين الرومي في ولاية قونية (وسط) مليوناً و905 آلاف زائر.

فيما استقبلت منطقة كبادوكيا الشهيرة بمعالمها السياحية والأثرية بولاية نوشهير 3 ملايين و970 ألفاً و909 سائحين.

أما قصر "طوب قابي" بإسطنبول، والذي كان مقر الإمبراطورية العثمانية طوال 400 سنة، فاستقبل مليونَين و352 ألف زائر.

واستقبلت مدينة أفس التاريخية بولاية إزمير غربي البلاد التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العصر الحجري الحديث (6 آلاف قبل الميلاد)، مليوناً و802 ألف سائح.

وجذبت مدينة هيرابوليس الأثرية في منطقة باموق قلعة بولاية دنيزلي غربي البلاد، مليوناً و193 ألف زائر.

وبلغ عدد زوار مدينة باتارا الأثرية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا 417 ألف زائر.

وخلال الفترة المذكورة، استقبل متحف زيوغما للفسيفساء بغازي عنتاب 381 ألف زائر، ومتحف بانوراما بالولاية ذاتها 254 ألفاً.