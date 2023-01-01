أعلنت كوريا الجنوبية مساء السبت إطلاق جارتها الشمالية صاروخاً باليستياً "قصير المدى" باتجاه بحر الشرق، في أول إطلاق صاروخي عام 2023.

ونقلت وكالة "يونهاب" المحلية عن هيئة الأركان المشتركة الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً "قصير المدى" باتجاه بحر الشرق.

وذكرت الهيئة في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً من منطقة يونغسونغ في العاصمة بيونغ يانغ عند الساعة 2:50 من صباح الأحد (17:50 ت.غ مساء السبت).

واعتبرت سيول إطلاق الصاروخ "استفزازاً"، وفق البيان.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن الإطلاق لم يشكل تهديداً مباشراً على الأفراد أو الأراضي الأمريكية أو على حلفاء واشنطن، لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الخاص ببيونغيانغ.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في إطار عدد غير مسبوق من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في 2022 إذ تواصل بيونغيانغ تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة.