سياسة
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وفاة شخصين وإنقاذ 232 إثر غرق قارب هجرة في لبنان
أفاد الجيش اللبناني السبت بأنه أنقذ أكثر من 200 مهاجر وانتشل جثتَي شخصين بعدما غرق القارب الذي كان يقلّهم قبالة الساحل اللبناني الشمالي.
وفاة شخصين وإنقاذ 232 إثر غرق قارب هجرة في لبنان
في الآونة الأخيرة تزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية / صورة: AFP
1 يناير 2023

أعلن الجيش اللبناني السبت مصرع شخصين وإنقاذ 232 آخرين إثر غرق قارب هجرة غير نظامية شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان إن "قواته البحرية أنقذت بالتعاون مع اليونيفيل (قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) 232 شخصاً كانوا على متن قارب قبالة شاطئ سلعاتا".

وأضاف البيان أنه "جرى انتشال جثتَي شخصين غرقا في أثناء عملية الإنقاذ".

وكان الجيش أعلن في وقت سابق السبت "غرق مركب على متنه أشخاص (دون تحديد جنسياتهم) كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".

في السياق أشاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان بـ"الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش في سبيل إنقاذ ركاب القارب".

كما عبّر ميقاتي عن "شكره للدعم الذي قدمته قوات اليونيفيل ومساعدتها في عملية الإنقاذ"، مبدياً "أسفه الشديد لسقوط ضحيتين في الحادثة" حسب البيان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي لقي 94 شخصاً مصرعهم بعد غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة ساحل سوريا، بعد أيام من انطلاقه من لبنان تجاه أوروبا وعلى متنه مهاجرون من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر في البلاد.

ووفقاً للأمم المتحدة غادر أو حاول ما لا يقلّ عن 38 زورقاً يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان من طريق البحر في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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