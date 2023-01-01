سياسة
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المغرب يحظر دخول المسافرين القادمين من الصين لتفادي موجة جديدة من كورونا
أعلن المغرب منع جميع المسافرين القادمين من الصين من دخول البلاد اعتباراً من 3 يناير/كانون الثاني من أجل تفادي موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا.
المغرب يحظر دخول المسافرين القادمين من الصين لتفادي موجة جديدة من كورونا
المغرب قال إن "الإجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين"  / صورة: AFP
1 يناير 2023

قررت السلطات المغربية السبت منع جميع المسافرين القادمين من الصين من دخول البلاد اعتباراً من 3 يناير/كانون الثاني إلى أجل غير مسمى من أجل تفادي موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "القرار جاء على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى (بكورونا) بالمغرب وكل تداعياتها".

وأوضح البيان أن "هذا الإجراء الاستثنائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة متشبثة بها بقوة".

والثلاثاء قررت الصين إلغاء قيود فيروس كورونا على الوافدين إلى أراضيها بعد أن وقفت إجراءات الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتباراً من 8 يناير المقبل.

وفرضت عدة دول بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية عدداً من القيود على القادمين من الصين، منها إعادة العمل باختبارات الفحص عن الفيروس.

وجاءت قرارات الدول بعد أيام من تصريحات لمنظمة الصحة العالمية أعربت فيها عن "القلق" حيال تقارير تشير إلى زيادة الإصابات بالفيروس في الصين عقب تخفيف قيود مكافحته ضمن إطار سياسات "صفر كورونا".

ومنذ تخليها عن سياسة "صفر كورونا" مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري شهدت الصين ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بكورونا، بينما لا تزال السلطات متمسكة بعدم الكشف عن الأرقام الرسمية لضحايا الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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