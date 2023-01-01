ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النجمين الكبيرين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي قد يتواجهان للمرة الأخيرة قبل اعتزالهما كرة القدم بعد مسيرة حافلة لكل منهما بالإنجازات والألقاب.

وفي حال حدثت تلك المواجهة التاريخية التي لم يكن يتوقعها قبل بضعة أيام فإن مسرحها سوف يكون العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي هذه المباراة المرتقبة بعد أن وقع "الدون البرتغالي" عقداً تاريخياً مع نادي النصر السعودي، حيث سيرتدي قميصه حتى صيف 2025.

وبالتالي فإن رونالدو (38 عاماً) قد يلعب ضد ميسي (35 عاماً) في مباراة ودية ستجمع بين نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي يلعب لصالح ميسي وفريق مكون من أبرز لاعبي النصر والهلال.

وستجري تلك المباراة ضمن فاعليات موسم الرياض السياحي.

وستقام المباراة على استاد مرسول بارك يوم 19 يناير/كانون الثاني الحالي.