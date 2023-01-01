سياسة
3 دقيقة قراءة
بينهم 882 طفلاً.. إسرائيل اعتقلت 7 آلاف فلسطيني في 2022
قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأحد إن إسرائيل اعتقلت 7000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وغزة العام الماضي من بينهم 882 طفلاً و172 امرأة.
بينهم 882 طفلاً.. إسرائيل اعتقلت 7 آلاف فلسطيني في 2022
مؤسسات حقوقية: 2022 كان أكثر الأعوام دموية وكثافة في الجرائم وعمليات التنكيل / صورة: Reuters
1 يناير 2023

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأحد إن إسرائيل اعتقلت 7000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وقطاع غزة خلال العام الماضي من بينهم 882 طفلاً و172 امرأة.

وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة–القدس في تقريرها السنوي: "إن عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع السنوات العشر الأخيرة".

وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه "في بعض الحالات استخدمت (إسرائيل) أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفّذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم".

وأطلقت إسرائيل العام الماضي علمية أمنية باسم (كاسر الأمواج) بعد سلسلة من الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد قواتها في الضفة الغربية المحتلة ومستوطنين يهود قالت إن الهدف منها اعتقال فلسطينيين يخططون لتنفيذ هجمات.

وجاء في تقرير مؤسسات الأسرى: "يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022، 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، و15 صحيفاً".

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يُتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وأوضح التقرير أن "من بين الأسرى 330 أسيراً تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، من بينهم 25 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهم الأسرى القدامى".

وذكر التقرير أن أقدم المعتقلين هما "الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري".

وقالت المؤسسات في تقريرها إنه خلال العام الماضي "أصدر الاحتلال 2409 أوامر اعتقال إدارية".

وأضاف التقرير: "يبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 850 معتقلاً إدارياً، من بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، علماً بأن عدد المعتقلين الإداريين كانت مطلع العام الماضي 500 معتقل".

وتابع التقرير: "عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى منذ أكثر من عشرة أعوام".

وتعتقل إسرائيل فلسطينيين من غزة خلال تنقلهم عبر الحواجز أو الضفة الغربية المحتلة أو الصيادين من القطاع في عرض البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us