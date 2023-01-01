أعلنت رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية التركية الأحد، تزويد قوات الجيش بنظام حرب إلكترونية جديد يحمله الأفراد.

وذكرت الصناعات الدفاعية التركية في بيان أن تَسلُّم قوات الجيش لنظام "مرتر - MERTER" للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني، جاء تنفيذاً لاتفاقية موقَّعة بينها وبين شركة "متيكسان" للصناعات الدفاعية التركية.

وأوضح البيان أن النظام الإلكتروني صُمّم بإمكانات تركية محلية، لغرض استخدامه باعتراض الاتصالات اللا سلكية بين العناصر المعادية من مسافات بعيدة.

وأكّد أن النظام يتيح لقوى الأمن استخدامه بسهولة، فيمكن حمله على ظهر فرد واحد، أو تثبيته على قاعدة ثلاثية ثابتة.

كما يمكن التحكم في النظام بجهاز لوحيّ ذكي أو بحاسوب، في أثناء استهداف الجهة المعادية عبر هجوم إلكتروني موجَّه بالهوائي عالي الدقة، علاوة على وجود بطارية خاصة لتشغيل منظومته.

وعبر حسابه في موقع تويتر، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن بلاده انطلقت في العام الجديد عبر تزويد قواتها بنظام حرب إلكترونية جديد.

وأكّد أن نظام "مرتر" للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني سيوفّر أفضلية لقوات الأمن التركي في الميدان عبر اعتراض اتصالات العناصر المعادية.