سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش التركي يعزز قدراته بنظام MERTER للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني
أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية تزويد قوات الجيش بنظام MERTER للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني. جاء هذا القرار تنفيذاً لاتفاقية موقَّعة مع شركة متيكسان للصناعات الدفاعية التركية. وصُمّم النظام لاعتراض الاتصالات اللا سلكية من مسافات بعيدة.
الجيش التركي يعزز قدراته بنظام MERTER للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني
الجيش التركي يعزز قدراته بنظام MERTER للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني / صورة: AA
1 يناير 2023

أعلنت رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية التركية الأحد، تزويد قوات الجيش بنظام حرب إلكترونية جديد يحمله الأفراد.

وذكرت الصناعات الدفاعية التركية في بيان أن تَسلُّم قوات الجيش لنظام "مرتر - MERTER" للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني، جاء تنفيذاً لاتفاقية موقَّعة بينها وبين شركة "متيكسان" للصناعات الدفاعية التركية.

وأوضح البيان أن النظام الإلكتروني صُمّم بإمكانات تركية محلية، لغرض استخدامه باعتراض الاتصالات اللا سلكية بين العناصر المعادية من مسافات بعيدة.

وأكّد أن النظام يتيح لقوى الأمن استخدامه بسهولة، فيمكن حمله على ظهر فرد واحد، أو تثبيته على قاعدة ثلاثية ثابتة.

كما يمكن التحكم في النظام بجهاز لوحيّ ذكي أو بحاسوب، في أثناء استهداف الجهة المعادية عبر هجوم إلكتروني موجَّه بالهوائي عالي الدقة، علاوة على وجود بطارية خاصة لتشغيل منظومته.

وعبر حسابه في موقع تويتر، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن بلاده انطلقت في العام الجديد عبر تزويد قواتها بنظام حرب إلكترونية جديد.

وأكّد أن نظام "مرتر" للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني سيوفّر أفضلية لقوات الأمن التركي في الميدان عبر اعتراض اتصالات العناصر المعادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us