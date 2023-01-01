أعلنت الكويت الأحد، إطلاق قمرها الصناعي الأول الثلاثاء المقبل من منصة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن "القمر (كويت سات 1) بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاقه سيرسل أول إشارة إلى المحطة الأرضية قبل القيام بدوره ومهمته المطلوبة".

وأوضح أحمد الكندري مدير العمليات بمشروع القمر الصناعي الأول، أنه "عندما يصل الصاروخ إلى المدار المحدَّد للقمر سينفصل عنه ليفتح أجنحة مزوَّدة بخلايا شمسية تمدّ بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وأدائه كل مهماته".

وأفاد بأن القمر سيدور حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صوراً ليحلّلها فريق التطبيقات حسب التخصص.

وتوثيقاً للتجربة الكويتية الأولى، قال الكندري إن "القائمين على المشروع اختاروا اسم (كويت سات 1) للإشارة إلى بداية رحلة ارتياد الكويت لعالم الفضاء وفتح باب الطموح أمام مزيد من الأقمار وإنشاء قطاع فضائي مستدام".

ووفق الكندري، وصلت تكلفة المشروع إلى 316 ألف دينار (أكثر من مليون دولار)، وعمل به نحو 67 عضواً من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية (67% إناثاً و33% ذكوراً) بعدد ساعات متواصلة تجاوز 1000 ساعة عمل.