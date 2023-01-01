ارتفعت الأحد حصيلة قتلى السيول التي شهدتها الفلبين مؤخراً بسبب الأمطار الغزيرة إلى 49 شخصاً.

وقالت الهيئة الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها في بيان، إن السيول التي بدأت إثر أمطار غزيرة تزامناً مع عطلة عيد الميلاد، خلّفت 49 قتيلاً و16 مصاباً، فيما يتواصل البحث عن 22 مفقوداً.

وأوضحت الهيئة أن معظم الوفيات والإصابات سُجّلَت في منطقة مينداناو الشمالية.

ولفتت إلى أن أكثر من 553 ألف شخص تَضرَّروا من السيول التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد.

وذكرت أن السيول شرّدَت نحو 51 ألف شخص، وأن قرابة 10 آلاف شخص ما زالوا في مراكز الايواء.