سياسة
1 دقيقة قراءة
الفلبين.. ارتفاع عدد قتلى السيول إلى 49 تزامناً مع عطلة عيد الميلاد
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي شهدتها الفلبين مؤخراً بسبب الأمطار إلى 49 شخصاً، وقالت الهيئة الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث إن السيول التي بدأت إثر أمطار غزيرة تزامناً مع عطلة عيد الميلاد خلّفَت 49 قتيلاً و16 مصاباً، فيما يتواصل البحث عن 22 مفقوداً.
الفلبين.. ارتفاع عدد قتلى السيول إلى 49 تزامناً مع عطلة عيد الميلاد
الفلبين.. ارتفاع عدد قتلى السيول إلى 49 تزامناً مع عطلة عيد الميلاد. / صورة: AFP
1 يناير 2023

ارتفعت الأحد حصيلة قتلى السيول التي شهدتها الفلبين مؤخراً بسبب الأمطار الغزيرة إلى 49 شخصاً.

وقالت الهيئة الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها في بيان، إن السيول التي بدأت إثر أمطار غزيرة تزامناً مع عطلة عيد الميلاد، خلّفت 49 قتيلاً و16 مصاباً، فيما يتواصل البحث عن 22 مفقوداً.

وأوضحت الهيئة أن معظم الوفيات والإصابات سُجّلَت في منطقة مينداناو الشمالية.

ولفتت إلى أن أكثر من 553 ألف شخص تَضرَّروا من السيول التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد.

وذكرت أن السيول شرّدَت نحو 51 ألف شخص، وأن قرابة 10 آلاف شخص ما زالوا في مراكز الايواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us