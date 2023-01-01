يشارك وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، في تشييع جنازة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان وجّه بمشاركة جاوش أوغلو في جنازة بيليه.

ويزور جاوش أوغلو البرازيل لتمثيل تركيا في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو اليوم.

وذكرت المصادر أن جاوش أوغلو سيشارك خلال الزيارة في مراسم تشييع جنازة بيليه المزمعة الاثنين بمدينة سانتوس.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توُفّي أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم بيليه، عن 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.