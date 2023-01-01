سياسة
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بتوجيه من أردوغان.. وزير الخارجية التركي يشارك في جنازة بيليه بالبرازيل
يشارك وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، في تشييع جنازة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه. وقالت مصادر دبلوماسية الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان وجّه بمشاركة جاوش أوغلو في جنازة بيليه.
بتوجيه من أردوغان.. وزير الخارجية التركي يشارك في جنازة بيليه بالبرازيل
بتوجيه من أردوغان.. وزير الخارجية التركي يشارك في جنازة بيليه بالبرازيل. / صورة: AA
1 يناير 2023

يشارك وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، في تشييع جنازة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان وجّه بمشاركة جاوش أوغلو في جنازة بيليه.

ويزور جاوش أوغلو البرازيل لتمثيل تركيا في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو اليوم.

وذكرت المصادر أن جاوش أوغلو سيشارك خلال الزيارة في مراسم تشييع جنازة بيليه المزمعة الاثنين بمدينة سانتوس.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توُفّي أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم بيليه، عن 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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