كشف متحدث الأمن العام السعودي العقيد منصور الشكرة الأحد، أن مديرية الأمن العامّ ممثَّلةً في الإدارة العامة للمرور، تبحث حالياً تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية قال الشكرة: "سنناقش تغيير توقيت الدراسة للمدارس والجامعات، وتحويل العمل (من بُعد) لبعض الجهات الحكومية، لمعالجة الزحام المروري في الرياض".

وتُعقد ورشة عمل بعنوان "الكثافة المرورية والحلول التشغيلية المقترحة" لمناقشة تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في مدينة الرياض.

وأضاف أن من المتوقع أن تخرج هذه الورشة بمجموعة من التوصيات، تسهم في رفع السلامة المرورية على الطرقات، والحفاظ على أمن الطرق، والحلول الممكنة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

وكشف الشكرة، وفق موقع صحيفة "الوئام"، أن هذه الورشة تتضمن عديداً من المحاور، أهمّها: بناء نموذج تشغيلي للطرق الدائرية والسريعة، وإعادة دراسة آلية عمل الإشارات المرورية، والاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض.