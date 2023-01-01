قُتل 18 شخصاً وأصيب آخرون الأحد، جرَّاء انفجار بنقطة تفتيش بالقرب في مطار كابل العسكري بأفغانستان.

ونقلت وكالة باجوك المحلية عن مسؤولين أمنيين (لم تسمّهم) قولهم: "أسفر انفجار بنقطة تفتيش قرب مطار عسكري بكابل عن مقتل 18 شخصاً وإصابة آخرين"، دون ذكر عدد المصابين.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت حركة طالبان الأفغانية سقوط ضحايا جراء الانفجار.

وقال متحدث وزارة الداخلية عبد النافع تاكور، إن انفجاراً بالقرب من مطار كابل العسكري خلّف عدة قتلى وجرحى، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم منع قوات الأمن التابعة لحركة طالبان التصوير في موقع الانفجار، فإن نقطة التفتيش على طريق المطار "بدت متضررة".

ووقع الانفجار على طريق المطار المؤدي إلى الأحياء ذات الحراسة المشددة التي تضمّ وزارات حكومية وسفارات أجنبية وقصر الرئاسة، وفق الوكالة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تاكور قال إن تفاصيل التحقيق في الحادثة ستُنشَر في وقت لاحق.

وواجهت حكومة طالبان تمرداً دموياً يشنّه تنظيم داعش الإرهابي، الذي استهدف في الأسابيع الأخيرة عدداً من المنشآت الرئيسية في كابول، بما في ذلك السفارتان الروسية والباكستانية، بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء السابق للبلاد.

وفي الشهر الماضي أصيب خمسة صينيين على الأقلّ بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقاً يقيم فيه رجال الأعمال الصينيون في كابل، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.