قال رئيس المجلس التنفيذي لشركة "İGA" المشغّلة لمطار إسطنبول قدري سامصونلو الأحد، إنهم يستهدفون استقبال أكثر من 70 مليون مسافر عبر مطار إسطنبول في عام 2023.

وأضاف سامصونلو لـTRT: "سنكون أول مطار في أوروبا مرة أخرى للعام الثالث. نترك وراءنا عاماً ناجحاً للغاية من خلال زيادة أعدادنا على جانبَي الشحن والركاب (...)، بالإضافة إلى ذلك نستهدف أكثر من 70 مليون مسافر خلال 2023".

وأردف سامصونلو بأنه حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، سافر 14 مليوناً و775 ألفًا و573 مسافراً من الخطوط التركية المحلية عبر مطار إسطنبول، وأكثر من 44 مليون مسافر من الخطوط الدولية، أي بمجموع 59 مليون مسافر.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 65 مليون شخص سافروا من مطار إسطنبول حتى نهاية عام 2022.

وفي عام 2021 سافر أكثر من 37 مليون شخص عبر مطار إسطنبول الجديد، وفقاً للمديرية العامة لهئية المطارات الحكومة (DHMI).

من جهة أخرى ازدادت كمية البضائع المنقولة عبر مطار إسطنبول إذ نُقل أكثر من مليونَي طن من البضائع، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 2.5 مليون طن خلال هذا العام.