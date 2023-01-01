سياسة
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بلينكن يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الصين الجديد
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تَحدَّث مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ عبر الهاتف، وذلك بعدما عيّنت الصين سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيراً جديداً للخارجية. وكتب بلينكن على تويتر أنه ناقش مع تشين العلاقات بين واشنطن وبكين.
بلينكن يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الصين الجديد
لتحقيق الاستقرار.. بلينكن يبحث العلاقات مع وزير خارجية الصين الجديد. / صورة: Reuters
1 يناير 2023

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ عبر الهاتف الأحد، بعدما عيّنت الصين الأسبوع الماضي سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيراً جديداً للخارجية.

وكتب بلينكن على تويتر أنه ناقش خلال مكالمته الهاتفية مع تشين العلاقات بين واشنطن وبكين والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة.

وعينت الصين الجمعة تشين، سفيرها لدى واشنطن والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيراً جديداً للخارجية. جاء ذلك فيما تسعى بكين وواشنطن لتحقيق الاستقرار بالعلاقات المتوترة بينهما.

وحلّ تشين (56 عاماً) محلّ وانغ يي الذي كان وزيراً للخارجية على مدار العقد الماضي.

ورُقّي وانغ (69 عاماً) لتولي دور بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يلعب دوراً أكبر في السياسة الخارجية الصينية.

وبدا تشين متفائلاً إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة تولّيه منصب السفير الصيني القصيرة نسبياً، التي استمرت 17 شهراً، لكن تلك الفترة تزامنت مع تدهور العلاقات بين القوتين العظميين.

وشهدت الفترة التي قضاها وانغ وزيراً للخارجية ارتفاعاً حادّاً في التوتر بين بكين وواشنطن حيال مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة وتايوان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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