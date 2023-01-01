قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية السبت، إن المملكة ومجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية العملاقة، اتفقتا على رعاية صناعة السيارات في المملكة.

وذكرت الوزارة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية.

وتنصّ مذكرة التفاهم على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل بنظام"CDK" للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي يكون مقره في السعودية.

جاء توقيع الاتفاق بعد أن أبدت شركة هيونداي اهتمامها الكبير وخططها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة مع المملكة للعمل على تحقيق الريادة في الأعمال والمشاريع التي تضمن السلامة والاستدامة البيئية، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التقى رئيس مجموعة هيونداي موتور تشونغ وي-سون، والرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ، وقادة أعمال كوريون جنوبيون آخرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سيول وناقشوا التعاون في مجال الأعمال.

وتَعهَّد الرئيس يون سيوك-يول والأمير السعودي خلال اجتماعهما في نوفمبر بتعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من مجالات الصناعة الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة.