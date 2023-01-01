سياسة
3 دقيقة قراءة
ولاية ثالثة.. لولا دا سيلفا يؤدّي اليمين الدستورية رئيساً للبرازيل
أدّى السياسي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاماً) الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة رئيساً للبرازيل. ووصل لولا دا سيلفا مع نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين إلى حفل التنصيب في العاصمة برازيليا وسط تدابير أمنية مشددة.
ولاية ثالثة.. لولا دا سيلفا يؤدّي اليمين الدستورية رئيساً للبرازيل
لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبرازيل / صورة: AFP
1 يناير 2023

أدى السياسي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاماً) الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة رئيساً للبرازيل.

بذلك أصبح دا سيلفا الرئيس التاسع والثلاثين للبرازيل، بعد أن شغل هذا المنصب خلال ولايتين متتاليتين (4 سنوات لكل ولاية) من يناير/كانون الثاني 2003 إلى يناير 2011، وكان آنذاك أول رئيس للبرازيل من الطبقة العاملة.

ووصل لولا دا سيلفا مع نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين إلى حفل التنصيب في العاصمة برازيليا وسط تدابير أمنية مشددة.

وقال لولا في خطاب: "أعد بالحفاظ على الدستور والدفاع عنه والوفاء به، والتزام القوانين، وتعزيز الصالح العامّ للشعب البرازيلي، ودعم وحدة وسلامة واستقلال البرازيل".

وشكر لولا للشعب البرازيلي على الثقة التي أظهرها من خلال التصويت له لولاية ثالثة.

وشدّد على دور الديمقراطية في مواجهة "التهديدات العنيفة" و"الأكاذيب" و "الكراهية"، قائلاً: "رغم كل شيء، ساد قرار الانتخابات".

كما سلّط الضوء على أهمية النظام الانتخابي البرازيلي في البلاد.

وفي ما يتعلق بالسياسة البيئية، سلّط رئيس البرازيل المنتخَب الضوء على أهمية التحول إلى الطاقة الخضراء، مشدّداً على أهمية خفض انبعاثات الغازات، وعدم إزالة الغابات في منطقة الأمازون، وإعادة استخدام الأراضي المهجورة.

كما شدّد لولا على "التزامه" ضمان أن يتمكن جميع البرازيليين من تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم.

​​​​​​​وأشار الرئيس الجديد إلى "الدمار والصعوبات التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة"، دون إشارة مباشرة إلى رئاسة بولسونارو.

وقُبيل الحفل اعتقلت الشرطة رجلاً يحمل سكيناً ومفرقعات في محاولة لدخول حفل تنصيب لولا.

وخسر بولسونارو أمام لولا دا سيلفا، الذي حصل على 50.9 بالمئة من الأصوات مقارنة بـ49.1 بالمئة لبولسونارو، وفقاً للمحكمة الانتخابية العليا في البرازيل.

ووصل الرئيس اليساري السابق للبرازيل لولا دا سيلفا مجدداً إلى سدة الحكم في الدولة اللاتينية متغلباً على منافسه جايير بولسونارو اليميني المتطرف، في خضمّ انتخابات عُقدَت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكانت الأكثر استقطاباً وتوتُّراً في تاريخ البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us