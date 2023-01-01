أعلنت هيئة السكة الحديدية السعودية الأحد، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين السريع الأسرع بالمملكة.

وقالت السكة الحديدية السعودية (رسمية) عبر حسابها الموثق بتويتر، إنه خُرّجَت "32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم".

وأوضحت أن هؤلاء السعوديات هن "أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع".

وانطلق قطار الحرمين السريع في 2018 مستهدفاً خدمة 60 مليون راكب سنوياً، ويعمل بالكهرباء، ويقطع مسافة 460 كيلومتراً بين مكة والمدينة خلال ساعتين و45 دقيقة.

ونشر حساب السكة الحديدية السعودية، مقطع فيديو قصيراً الأحد عبر حسابه بتويتر، يبرز عدداً من خريجات الدفعة الأولى يقدن نموذج محاكاة لقطار الحرمين السريع.

وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحولات واسعة، سمحت للمرأة بقيادة السيارة بأمر ملكي في 2017، تلتها قرارات غير مسبوقة منها التحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

كما سمحت القرارات بالمساواة مع الرجل في حقّ استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد مع إلغاء شرط موافقة وليّ أمرها، وكذلك المساواة في سنّ التقاعد بما يعادل 58 سنة.